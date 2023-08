Scherzi a parte: le anticipazioni e gli scherzi della prima puntata oggi, 7 agosto 2023

Questa sera, lunedì 7 agosto 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in replica la prima puntata di Scherzi a parte 2022, la sedicesima edizione del varietà incentrato sugli scherzi ai danni dei vip. Alla conduzione per la seconda stagione ci sarà Enrico Papi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Una delle vittime della prima puntata sarà Iva Zanicchi, che presto approderà su Rai1 tra i concorrenti di Ballando con le Stelle. La cantante, come annunciato da Enrico Papi sulle pagine di Sorrisi, vivrà infatti un “momento totalmente assurdo che alla fine sclererà“. La stessa sorte toccherà anche ad Aldo Montano, grazie ad uno scherzo organizzato da Manuel Bortuzzo per mettere alla prova la loro amicizia. Inoltre, Federico Fashion Style scoprirà che il suo salone di Anzio è stato reso completamente inagibile. Col trascorrere degli appuntamenti, i telespettatori assisteranno poi agli scherzi subiti dall’attore Nicolas Vaporidis, fresco vincitore dell‘Isola dei Famosi, dal velocista Marcell Jacobs, da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, dalla giornalista Veronica Gentili, che verrà colpita nel suo “animo da gattara”, e da Roberto Giacobbo (quest’ultimo reso possibile grazie all’intervento dei suoi collaboratori, di una delle figlie e della moglie). Non mancheranno nemmeno gli scherzi in diretta, novità introdotta nella scorsa edizione, mentre nello studio, luogo dove verranno accolti tutti gli ospiti, saranno inserite delle piccole “trappole” per fare divertire la gente da casa con scherzi che ricorderanno le gag dei cartoni animati.

Streaming e tv

Dove vedere Scherzi a parte in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.