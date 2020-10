Sapiens, un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 31 ottobre

Stasera, sabato 31 ottobre 2020, alle ore 21,45 su Rai 3 va in onda “Sapiens – Un solo pianeta”, nuovo appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale. Sorvolando in elicottero le ultime eruzioni dello Stromboli o esplorando le spettacolari fumarole del Gran Cratere di Vulcano, passando per la cava di pomice di Lipari, Mario Tozzi analizzerà e racconterà tutti gli aspetti straordinari del rapporto tra uomini e vulcani, da quelli strettamente scientifici a quelli umani e culturali. Fonte di vita e di distruzione allo stesso tempo, i vulcani hanno determinato la storia della Terra e dei Sapiens da miliardi di anni. Senza di essi, ad esempio, sul nostro pianeta non ci sarebbe stata l’acqua e di conseguenza nessuna forma di vita come la conosciamo.

Dall’Indonesia alle Hawaii, dall’Islanda all’Africa profonda, dal Giappone alla Colombia: in tutto il mondo e da decine di migliaia di anni, i Sapiens vivono sotto i vulcani, fino al punto che si può affermare che siano stati forgiati dai vulcani stessi. Con il supporto di immagini uniche ed emozionanti, si racconterà anche la storia passata e presente di eruzioni che rendono fertili i raccolti, di fontane di lava che illuminano le notti del mondo, di immense esplosioni che mettono a rischio la vita degli abitanti che sotto ai vulcani hanno costruito le loro società.

Streaming e tv

Dove vedere Sapiens – Un solo pianeta in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda, come detto, oggi – 31 ottobre 2020 – alle ore 21,45 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

