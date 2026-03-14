Sal Da Vinci – Stasera…che sera! Special Edition: il concerto su Canale 5. Anticipazioni, ospiti, cast, cantanti, canzoni, scaletta, location, streaming

Questa sera, sabato 14 marzo 2026, su Canale 5 va in onda in prima serata il concerto Sal Da Vinci – Stasera che sera! Un’occasione per vivere la grande musica di Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo. Ma scopriamo insieme chi sono i cantanti e gli ospiti e le canzoni di questo speciale. Ecco tutte le anticipazioni.

Ospiti, cast, cantanti, canzoni, scaletta, location

Questa sera su Canale 5 va in onda la riproposizione del grande concerto evento con Sal Da Vinci. Una festa per i suoi oltre quarant’anni di carriera – tra teatro, concerti e tv – e un grande omaggio alla città di Napoli. Una serata speciale per celebrare l’artista partenopeo che, per l’occasione, sale per la prima volta sul palco di un luogo simbolo del capoluogo campano: Piazza del Plebiscito. Insieme a Sal Da Vinci, tra nuove hit e classici della canzone italiana e napoletana, si esibiscono ospiti eccezionali: tra questi Renato Zero, Gigi D’Alessio, Paolo Bonolis Serena Brancale, Raf, Fausto Leali, Clementino, Martina Stella e Fabio Esposito, Federica Abbate, Francesco Da Vinci e tante altre sorprese. Ad arricchire lo show, un’orchestra di 45 elementi diretta dal Maestro Adriano Pennino e un corpo di ballo con coreografie firmate da Ilir Shaqiri.

Streaming e tv

Dove vedere Sal Da Vinci – Stasera che sera! in tv e streaming? Appuntamento questa sera, 14 marzo 2026, alle ore 21.30 su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.