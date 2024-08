Ritorno al futuro: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, 17 agosto 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Ritorno al futuro, film del 1985 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Primo episodio della trilogia omonima, è considerato un’icona del cinema degli anni Ottanta e ha riscosso un enorme successo a livello internazionale. Ma vediamo insieme le informazioni nel dettaglio, come la trama e il cast.

Trama

Hill Valley, California, 25 ottobre 1985. Marty McFly è un diciassettenne studente di liceo, pigro e spesso ritardatario ma coraggioso, gentile e di buon cuore, fidanzato con Jennifer Parker, sua coetanea e compagna di scuola. Marty sogna di diventare una rockstar e suona la chitarra in un gruppo rock amatoriale, pur senza molta fortuna: il gruppo viene infatti bocciato al provino per suonare al ballo della scuola, perché i docenti ritengono Marty e i suoi compagni “troppo rumorosi”. Il migliore amico di Marty è un anziano ed eccentrico scienziato di nome Emmett Brown, detto “Doc”, per il quale il ragazzo funge da aiutante. Quest’ultimo chiede al ragazzo di raggiungerlo quella stessa notte nel parcheggio del Twin Pines Mall, un grande centro commerciale, per filmare un misterioso esperimento.

Ritorno al futuro: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Ritorno al futuro, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Michael J. Fox: Marty McFly

Christopher Lloyd: Emmett L. “Doc” Brown

Lea Thompson: Lorraine Baines McFly

Crispin Glover: George McFly

Thomas F. Wilson: Biff Tannen

Claudia Wells: Jennifer Parker

Marc McClure: Dave McFly

Wendie Jo Sperber: Linda McFly

James Tolkan: Strickland

Norman Alden: Lou Caruthers

Donald Fullilove: Goldie Wilson

George DiCenzo: Sam Baines

Frances Lee McCain: Stella Baines

Jason Hervey: Milton Baines

Harry Waters Jr.: Marvin Berry

Will Hare: Il “Vecchio” Peabody

George ‘Buck’ Flower: Red il senzatetto

Billy Zane: Match

J.J. Cohen: Skinhead

Casey Siemaszko: 3-D

Streaming e tv

