Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 21 gennaio 2024 su Rai 3

Questa sera, domenica 21 gennaio 2024, va in onda in prima serata una puntata di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,55. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 21 gennaio 2024 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

La puntata di “Report” inizia con un’inchiesta realizzata da Daniele Autieri, con la collaborazione di Federico Marconi, dal titolo “Vizi Capitali” e incentrata sui fenomeni criminali a Roma. Si affronta l’aumento degli acquisti di attività commerciali nel centro della città durante il secondo anno di pandemia, evidenziando il controllo di alcuni noti locali – tra piazza Navona e Campo de’ Fiori – da parte di gruppi imprenditoriali albanesi. Si esplora il cambiamento negli equilibri criminali della Capitale, con testimonianze da fiancheggiatori, avvocati, criminali redenti e altri.

Con l’inchiesta “L’Intoccabile” Carlo Tecce e Lorenzo Vendemmiale ritornano a indagare sul caso del senatore Maurizio Gasparri e il suo coinvolgimento in Cyberealm, un’azienda di cybersecurity. Si svela che l’incarico di Gasparri, tenuto nascosto al Senato per oltre due anni, è stato esaminato dalla giunta delle Elezioni, che ha concluso che il ruolo di presidente di Cyberealm è compatibile con quello di senatore. “Report” rivela il processo decisionale dietro questa conclusione e mette in luce come Gasparri sia stato “salvato” da questa vicenda.

La terza inchiesta della serata, “Guida il Sole”, realizzata da Michele Buono, con la collaborazione di Alessandro Spinnato, si concentra su un progetto innovativo in atto a Siracusa. Gli studenti di ingegneria a Palermo, Catania e istituti tecnici di Siracusa stanno progettando e producendo prototipi di automobili elettriche con carrozzeria composta da pannelli fotovoltaici.

Report vi aspetta questa sera, domenica 21 gennaio 2024, in prima serata dalle ore 20,55 su Rai 3.