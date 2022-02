Replicas: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

Questa sera, mercoledì 2 febbraio 2022, su Rai 2 va in onda il film Replicas, pellicola fantascientifica del 2018 diretta da Jeffrey Nachmanoff, e scritta da Chad St. John, tratta da un racconto di Stephen Hamel. Tra i protagonisti troviamo Keanu Reeves, Alice Eve, e Thomas Middleditch. Ma vediamo insieme la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Replicas? Di seguito tutte le informazioni.

Trama

Terrorizzato all’idea di perdere moglie e figli, morti durante un terribile incidente stradale, il neuroscienziato William Foster (Keanu Reeves) impiega i mezzi a disposizione per instillare la coscienza e la sensibilità dei suoi cari dentro alcuni androidi all’avanguardia. La fedele riproduzione, non solo della moglie Mona (Alice Eve) e dei figli, ma della vita familiare precedente alla tragedia, insospettisce quelli che lo circondano e attira addosso al nucleo l’attenzione di uomini potenti e senza scrupoli. Per riavere indietro la sua famiglia Foster è pronto a sfidare il laboratorio controllato dal governo, una task force della polizia e le leggi stesse della scienza.

Replicas: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Replicas, ma qual è il cast del film? Troviamo attori molto celebri come Keanu Reeves, Alice Eve, Thomas Middleditch, Emily Alyn Lind, John Ortiz e Emjay Anthony. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Keanu Reeves: Wlliam Foster

Alice Eve: Mona Foster

Thomas Middleditch: Ed Whittle

John Ortiz: Jones

Emjay Anthony: Matt Foster

Emily Alyn Lind: Sophie Foster

Aria Leabu: Zoe Foster

Nyasha Hatendi: Scott

Trailer

Di seguito il trailer del film Replicas, in onda questa sera su Rai 2.

Streaming e tv

Ma dove vedere il film Replicas? In tv o in streaming? Il film viene proposto in prima serata su Rai 2 questa sera – mercoledì 2 febbraio 2022 – alle 21.20 per il ciclo dei cartoni animati nel periodo di Natale che invaderanno il palinsesto di Rai e Mediaset fino all’Epifania. Rai 2 è disponibile al canale 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Chi vuole seguire in diretta streaming il film Disney può farlo collegandosi a RaiPlay.