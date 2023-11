Red Zone – 22 miglia di fuoco: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 3 novembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 4 va in onda Red Zone – 22 miglia di fuoco, film del 2018 diretto da Peter Berg con protagonista Mark Wahlberg. L’adrenalinico thriller urbano si affida a un ritmo frenetico e a un montaggio concitato per raccontare un’implacabile caccia all’uomo tra le strade della capitale indonesiana, ricostruita in Colombia a Bogotà. Il film rappresenta la quarta collaborazione consecutiva tra il regista Peter Berg e l’attore Mark Wahlberg. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’agente della Cia, James Silva, e la sua squadra di agenti scelti si trovano a Giacarta per scortare un poliziotto del luogo che si è consegnato all’ambasciata americana per chiedere asilo politico. In cambio, il poliziotto fornirà preziose informazioni sul nascondiglio di alcuni contrabbandieri di cesio, che devono vendere il metallo alcalino a dei terroristi. Nel frattempo, un gruppo di agenti russi è sulle tracce del poliziotto indonesiano e la squadra di Silva si troverà a salvare il loro unico testimone da un agguato armato lungo le 22 miglia che li separano dal punto di estrazione.

Red Zone – 22 miglia di fuoco: il cast

Abbiamo visto la trama di Red Zone – 22 miglia di fuoco, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Mark Wahlberg: James Silva

Iko Uwais: Li Noor

John Malkovich: James Bishop

Lauren Cohan: Alice Kerr

Ronda Rousey: Sam Snow

Carlo Alban: William Douglas

Nikolai Nikolaeff: Alexander

Terry Kinney: Johnny Porter

Poorna Jagannathan: Dorothy Brady

Sam Medina: Axel

Natasha Goubskaya: Vera

Alexandra Vino: sergente Thomas

Cedric Gervais: Greg Vickers

Lee Chae-rin: Queen

Emily Skeggs: M.I.T.

Peter Berg: Lucas

Streaming e tv

Dove vedere Red Zone – 22 miglia di fuoco in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 3 novembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.