Quinta Dimensione – Il futuro è già qui: Barbara Gallavotti su Rai 3, anticipazioni e ospiti del 3 febbraio 2024

Questa sera, sabato 3 febbraio 2024, su Rai 3 dalle 21,45 va in onda una nuova puntata di Quinta Dimensione – Il futuro è già qui, la trasmissione condotta da Barbara Gallavotti che torna dopo il successo dello scorso anno. Un programma di approfondimento e divulgazione scientifica per raccontare, con un linguaggio accessibile e immediato, ciò che avviene alle frontiere della scienza. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti di questa sera.

Anticipazioni

Le indagini sui crimini, la comprensione e la prevenzione dei reati possono contare su conoscenze e tecniche sempre più avanzate. Se ne parla nell’ultimo appuntamento con il programma di Rai Cultura condotto da Barbara Gallavotti. Si parte dai vicoli di Londra e da uno dei casi più celebri della storia: quello di Jack lo Squartatore. È lo spunto per raccontare la nascita delle indagini condotte con metodo scientifico, ma anche i limiti di quello che è il più avanzato strumento nelle mani degli investigatori, la prova del Dna. Sarà il medico legale Cristina Cattaneo a spiegare come si possono interrogare dei resti umani, così che raccontino la storia delle persone alle quali erano appartenuti e svelino eventuali atti violenti.

Si passa poi per un caso “freddissimo”, quello di Oetzi, la mummia risalente a 5000 anni fa, i cui resti hanno ancora moltissimo da raccontare a chi sa interrogarli. Successivamente parla Peter Schwartz, il ricercatore italiano che ha contribuito a fare assolvere Kathleen Folbigg, considerata “la peggiore serial killer d’Australia”: dopo vent’anni in carcere, è stata discolpata pochi giorni fa dall’accusa di avere ucciso i suoi quattro figli piccoli grazie alla scoperta di una rara variante del Dna che predispone alla morte in culla.

Il grande autore di gialli Michael Connelly svelerà invece come evolve la figura dell’investigatore nella mente di uno scrittore, appropriandosi di mezzi di indagine sempre più avanzati, e racconterà perché, a suo modo di vedere, le storie “crime” sono irresistibili. Si ripercorrerà, inoltre, la nascita delle polizie scientifiche e con l’aiuto dei Ris si seguirà il modo in cui si svolgono le indagini con il supporto di scienza e tecnologia. Si esamineranno anche i modi inaspettati in cui la mente umana reagisce alla violenza mentre Domenico Quirico, vittima di un terribile rapimento, racconterà la sua esperienza.

Al Museo Lombroso di Torino si rifletterà su come sia cambiata l’idea di “criminale” e con l’aiuto del neuroscienziato Giulio Maira si indagherà sulle conseguenze che può, invece, avere la reclusione dopo la condanna. Infine, obiettivo sulle testimonianze, sulla loro affidabilità, sul modo in cui devono essere raccolte. Non mancheranno molte curiosità, come la storia della grande avvelenatrice Giulia Tofana, e risposte ad alcuni interrogativi: quante tracce lascia una colluttazione? Quanto sono affidabili le prove fornite dalle telecamere? Quali sono le foto segnaletiche più indimenticabili?

Streaming e tv

Dove vedere Quinta Dimensione – Il futuro è già qui in diretta tv e in streaming? Il programma condotto da Barbara Gallavotti va in onda questa sera, sabato 3 febbraio 2024, su Rai 3 dalle 21.45. Rai 3 è visibile al tasto 3 del digitale terrestre. Se non siete a casa, potete recuperarlo in streaming o in qualsiasi momento tramite la funzione on-demand attraverso la piattaforma gratuita RaiPlay.