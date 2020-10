Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 30 ottobre 2020

Questa sera, venerdì 30 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma torna sul caso di Eleonora Manta e Daniele De Santis – la coppia di Lecce uccisa nel proprio appartamento, nella notte del 21 settembre – e sulla figura del reo confesso Antonio De Marco. Il ragazzo ha premeditato l’omicidio e l’ha appuntato meticolosamente su un diario: dopo l’uccisione di De Santis sarebbe dovuto toccare a un compagno di corso del De Marco. Al centro della puntata anche la vicenda di Roberta Ragusa, la donna scomparsa il 14 gennaio 2012 a Gello San Giuliano, in provincia di Pisa. Il marito Antonio Logli è stato condannato in via definitiva a 20 anni di reclusione, con l’accusa di omicidio volontario e distruzione di cadavere. Dal carcere, Logli scrive per proteggere la fidanzata Sara Calzolaio, all’epoca dell’accaduto sua amante. Intanto, la difesa, per riaprire il processo promette nuovi testimoni.

Streaming e tv Dove vedere Quarto Grado in tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 30 ottobre 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

