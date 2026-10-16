Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 16 ottobre 2026

Questa sera, venerdì 16 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, gli ultimi sviluppi del caso Garlasco: gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, presenti in studio, sono pronti a presentare le nuove consulenze che potrebbero escludere Andrea Sempio dalla scena del crimine e, come dichiarato dalla stessa Taccia, «forse andare anche a vantaggio di Alberto Stasi». Intanto, continuano ad emergere nuovi dubbi sull’operato del Ris nel 2007. Spazio anche agli ultimi aggiornamenti sulla morte di Liliana Resinovich: sui vestiti e sulle chiavi della donna sarebbe stato trovato il DNA di un uomo sconosciuto. In collegamento, il fratello della vittima Sergio Resinovich. Infine, gli sviluppi sul giallo della ricina, dopo la perquisizione degli inquirenti nell’istituto Agrario di Riccia. Sono stati controllati i computer presenti nella scuola in cui lavora, come tecnico di laboratorio, il marito dell’amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne avvelenate lo scorso dicembre. A commentare i casi e gli sviluppi delle indagini, gli ospiti Marzio Capra, Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Grazia Longo, Giuseppe Brindisi, Paolo Colonnello, Marco Oliva, Gabriella Marano e Massimo Picozzi.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 16 ottobre 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.