Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:54
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 16 ottobre 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 16 ottobre 2026

Questa sera, venerdì 16 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, gli ultimi sviluppi del caso Garlasco: gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, presenti in studio, sono pronti a presentare le nuove consulenze che potrebbero escludere Andrea Sempio dalla scena del crimine e, come dichiarato dalla stessa Taccia, «forse andare anche a vantaggio di Alberto Stasi». Intanto, continuano ad emergere nuovi dubbi sull’operato del Ris nel 2007. Spazio anche agli ultimi aggiornamenti sulla morte di Liliana Resinovich: sui vestiti e sulle chiavi della donna sarebbe stato trovato il DNA di un uomo sconosciuto. In collegamento, il fratello della vittima Sergio Resinovich. Infine, gli sviluppi sul giallo della ricina, dopo la perquisizione degli inquirenti nell’istituto Agrario di Riccia. Sono stati controllati i computer presenti nella scuola in cui lavora, come tecnico di laboratorio, il marito dell’amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne avvelenate lo scorso dicembre. A commentare i casi e gli sviluppi delle indagini, gli ospiti Marzio Capra, Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Grazia Longo, Giuseppe Brindisi, Paolo Colonnello, Marco Oliva, Gabriella Marano e Massimo Picozzi.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 16 ottobre 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Hounds of War: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Force of Nature – Oltre l’inganno: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 16 ottobre 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Hounds of War: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Force of Nature – Oltre l’inganno: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 16 ottobre 2026
TV / Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 16 ottobre
TV / Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi
TV / The Voice Senior 2026: le anticipazioni della seconda puntata
TV / The Voice Senior 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Perché David Parenzo non conduce (assente) L’Aria che tira oggi: il motivo. Al suo posto Ludovica Ciriello
TV / Ascolti tv giovedì 15 ottobre: Doc 4, Tutto per la mia famiglia, Piazzapulita
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 15 ottobre 2026
Ricerca