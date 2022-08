Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 29 agosto 2022

Questa sera, lunedì 29 agosto 2022, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 29 agosto 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

In vista del voto del prossimo 25 settembre, in studio da Nicola Porro due importanti leader politici come quello della Lega, Matteo Salvini, e il numero uno di Italia Viva Matteo Renzi. Tra i temi affrontati, l’emergenza del caro bollette e le proteste di piazza contro il rigassificatore a Piombino. Vedremo anche un reportage dalla Spagna dove sono presenti sei impianti.

Si tornerà ancora una volta sulla questione Albino Ruberti, un esponente del PD laziale che qualche giorno fa si è dimesso in seguito al rilascio di un video. Nel corso della puntata ci sarà l’intervista a Salvatore Buzzi, “il ras delle cooperative romane rosse, e all’ex NAR Massimo Carminati del maxiprocesso al Mondo di Mezzo”. Infine tra gli ospiti di questa sera, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani; il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, il magistrato Alfonso Sabella e l’economista Antonio Rizzo. Tornerà anche il commento di Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 29 agosto 2022, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.