Perché Propaganda Live stasera – 10 febbraio – non va in onda su La7: il motivo

Perché Propaganda Live stasera – venerdì 10 febbraio 2023 – non va in onda su La7? La puntata di oggi del programma condotto da Diego Bianchi è stata posticipata a lunedì prossimo per evitare lo scontro con il Festival di Sanremo 2023 anche se ufficialmente, non si tratterà di una fuga da Sanremo, bensì di una metodologia consolidata nel tempo in occasione delle tornate elettorali. Il voto per le Regionali nel Lazio e in Lombardia, in programma il 12 e 13 febbraio, favorirà il racconto politico da parte di Zoro a risultati ormai certificati. Al posto di Propaganda Live stasera, venerdì 10 febbraio, andrà in onda il film del 1998 “Il giocatore”.

Cast

Il cast fisso del programma vede la presenza del fumettista Makkox, della giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, del giornalista di La7 Paolo Celata e della band formata da Roberto Angelini, Giovanni Di Cosimo, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli. Tra gli ospiti ricorrenti, troviamo anche il corrispondente in Italia del Die Welt Constanze Reuscher e Memo Remigi.

Propaganda in streaming

Abbiamo visto perché Propaganda Live stasera non va in onda, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda su La7 il venerdì sera. Il canale è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. Le trasmissioni di Propaganda Live sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. È inoltre possibile rivedere le puntate on demand.