Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 4 ottobre 2026 su Rai 3

Questa sera, domenica 4 ottobre 2026, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda domenica 4 ottobre 2026 alle ore 21,20 su Rai 3.

Anticipazioni

Atomiche americane di cui nessuno conferma la presenza, armi che transitano dai porti italiani, basi da cui partono voli di ricognizione verso l’Iran. Mentre il mondo vive un riarmo senza precedenti, PresaDiretta racconta cosa succede in Italia, che spende oggi 34 miliardi per la difesa, un record storico. E poi PresaDiretta Open sulla giustizia: carceri sovraffollate, Corte dei conti riformata, processi al palo e tribunali senza personale. Ospite in diretta di Riccardo Iacona: il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.

PresaDiretta Open, nella prima parte della serata, racconta i problemi della giustizia italiana, tutti ancora aperti dopo il Referendum. Dalle carceri sovraffollate e la nuova legge – la cosiddetta svuota carceri – che vorrebbe utilizzare le comunità di recupero per i detenuti con problemi di dipendenza, alla riforma della Corte dei Conti nata per combattere “la paura della firma”, ma fortemente criticata dalla magistratura contabile. Fino al Palazzo di Giustizia di Milano, dove ogni anno passano 75mila procedimenti e gli uffici del personale amministrativo sono scoperti fino al 60%, con i server che collassano ogni mattina. Una carenza che non riguarda solo Milano. Un sistema, che regge solo grazie alla buona volontà di chi resta.

E poi la puntata BASE ITALIA. Tutto comincia dai soldi: nel 2026 la spesa militare globale ha sfiorato i 3.290 miliardi di dollari, spinta dagli impegni dei Paesi NATO di arrivare al 5% del PIL entro il 2035. Un obiettivo che per l’Italia costerebbe 1.000 miliardi di euro. Soldi che finiscono anche sulla modernizzazione degli arsenali nucleari, dal momento che le nove potenze nucleari investono 119 miliardi di dollari l’anno in nuovi armamenti, il 19% in più del 2025. Secondo l’esperto Hans Kristensen, tra Aviano e Ghedi sarebbero custodite alcune decine di testate americane B61, mai confermate da nessuna autorità e governate da un accordo segreto, che lascia agli Stati Uniti il controllo del lancio.

Un reportage di PresaDiretta per seguire i movimenti sospetti di armamenti e di materiali a doppio uso, civile e militare, nei porti italiani. A Gioia Tauro 16 container di barre d’acciaio dirette in Israele sono bloccati dal marzo 2026, con il sospetto che servano a una fabbrica di munizioni. Da Gioia Tauro a Ravenna, tra burocrazie doganali e autorizzazioni mai richieste, il sistema dei controlli è pieno di falle. E se le armi passano dai porti, le guerre passano dalle basi: da Comiso a Sigonella, fino al MUOS di Niscemi, PresaDiretta ricostruisce il ruolo delle basi americane nell’operazione Epic Fury contro l’Iran, con 518 voli partiti dal nostro territorio e poi lo strappo tra Crosetto e Trump sul mancato scalo dei bombardieri a Sigonella.

Riflettori puntati, a chiusura di puntata, sui salari poveri in Italia: insegnanti, infermieri e addetti ai servizi hanno un impiego ma vedono ridursi il loro potere d’acquisto. Salari fermi, contratti da rinnovare e costo della vita in aumento.