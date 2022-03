Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 31 marzo 2022

Questa sera, giovedì 31 marzo 2022, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, il conduttore sarà anche inviato, e realizzerà importanti reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 31 marzo 2022, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Piazzapulita, programma di approfondimento di Corrado Formigli, stasera si occuperà di tanti argomenti diversi, in particolare politici. In primo piano ovviamente il conflitto in corso tra Russia e Ucraina. Gli inviati di Piazzapulita in prima linea. Gli aggiornamenti in tempo reale e l’analisi degli scenari militari. Una tregua può essere davvero vicina? Quali sono le conseguenze delle sanzioni imposte alla Russia, anche per la nostra economia? E poi il tema dell’aumento delle spese militari che rischia di spaccare il nostro governo. Tra gli ospiti, da non perdere la presenza in studio di Michele Santoro, come anticipato da TvBlog. Lo storico giornalista è stato il “maestro” di Formigli. I due non si trovano insieme in tv da oltre 10 anni. Tra gli altri ospiti, la conduttrice ed ex deputata Nunzia De Girolamo, Romano Prodi, ex presidente del Consiglio e della Commissione Europea, e poi i giornalisti Mario Calabresi, Stefano Feltri, Domenico Quirico, Alberto Negri e Cecilia Sala. Inoltre ospite anche l’economista Tito Boeri. Infine, come d’abitudine, lo spazio dedicato allo scrittore Stefano Massini.

