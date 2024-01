Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 11 gennaio 2024

Questa sera, giovedì 11 gennaio 2024, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 11 gennaio 2024, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera parteciperanno alla puntata l’ex Premier Romano Prodi; la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; la professoressa dell’Università di Torino Elsa Fornero; i giornalisti Francesco Borgonovo, Daniela Preziosi, Francesco Specchia, Nello Trocchia; Vittoria Baldino (M5S); Alessandro Cattaneo (FI) e Raffaella Paita (IV). Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti. Tra i temi affrontati nella puntata ci saranno i saluti fascisti alla commemorazione di Acca Larenzia. Il fact checking della conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni. Il caso Pozzolo e gli spari alla festa di Capodanno.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.