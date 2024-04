Petrolio: anticipazioni, servizi e inchieste della puntata del 16 aprile 2024 su Rai 3

Petrolio è il programma di Duilio Giammaria in onda questa sera, 16 aprile 2024, alle ore 21.20 su Rai 3. Ogni settimana un grande tema di attualità, nazionale e internazionale, letto attraverso un’approfondita inchiesta giornalistica. Un programma in cui reportage, inchieste e racconti di vita, seguendo una precisa linea narrativa, conducono lo spettatore – sgombrando il campo da inutili o dannose disinformazioni – alla comprensione di un fenomeno, altrimenti poco leggibile. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni e servizi

Le conseguenze dell’attacco missilistico iraniano contro Israele aprono la puntata di Petrolio di questa sera. Duilio Giammaria ne parla con l’analista Andrea Gilli e i giornalisti Nello Scavo, in collegamento da Gerusalemme, e Alberto Negri. A seguire: aumenta il numero di cani e gatti nelle case, eppure anche i proprietari di animali domestici non rinunciano a consumare carne. In studio la giornalista Giulia Innocenzi con brani del suo reportage “Food for profit”, che svela non solo l’orrore degli allevamenti intensivi e le ricadute su inquinamento, salute dell’animale e dell’uomo, ma anche gli ingenti finanziamenti dell’Unione europea e gli intrecci con le potenti lobby dell’industria della carne.

I cani sono protagonisti anche dei servizi di Elisabetta Castana, con le polemiche in Germania per una nuova legge che vuole vietare l’allevamento dei bassotti, e di Selenia Orzella, che racconta come vengono viziati e quanto viene speso in Italia per i migliori amici dell’uomo. Con il reportage di Chiara Cetorelli si parla degli orsi. Considerati un pericolo in Trentino, un anno dopo la morte del runner ventiseienne Andrea Papi, e una risorsa invece in Abruzzo dove vengono attuate politiche per una convivenza pacifica. In studio a commentare i servizi l’etologo Roberto Marchesini, e l’esperto in diritti degli animali Vito Tenore. Petrolio vi aspetta questa sera, 16 aprile 2024, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.