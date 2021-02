Ottilie von Faber Castell – Una donna coraggiosa streaming e diretta tv

Questa sera, sabato 27 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Ottilie von Faber Castell – Una donna coraggiosa, miniserie in due puntate (entrambe in onda stasera) sulla storia vera della giovane baronessa Ottilie Von Faber. Dove vedere Ottilie von Faber Castell – Una donna coraggiosa in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 27 febbraio 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre).

Ottilie von Faber Castell – Una donna coraggiosa streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare il film grazie alla funzione on demand.

Trama

Abbiamo visto dove vedere Ottilie von Faber Castell – Una donna coraggiosa, ma qual è la trama? La giovane baronessa Ottilie Von Faber, a seguito della morte del padre, viene designata, dal nonno Lothar a guidare la prestigiosa azienda familiare, nonostante le difficoltà nel farsi accettare da un mondo totalmente maschile. Contesa da due uomini, il barone Philipp Von Brand e il conte Alexander Von Castell, anche se innamorata del primo finirà per sposare il secondo, interessato, in realtà, solo al suo denaro. Nel corso della sua vita, Ottilie sarà costretta a lottare duramente per affermare la propria indipendenza e il suo essere donna.

