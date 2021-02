Ottilie von Faber Castell – Una donna coraggiosa: la storia vera che ha ispirato il film

Questa sera, sabato 27 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Ottilie von Faber Castell – Una donna coraggiosa, miniserie in due puntate (entrambe in onda stasera) sulla storia vera della giovane baronessa Ottilie Von Faber, una donna forte e determinata. L’azienda è stata fondata nel 1761 a Norimberga da Kasper Faber, ma il successo in termini economici e di riconoscimento del marchio avvenne intorno all’anno 1880. Ogni anno Faber-Castell produce due miliardi di matite in 120 diverse tonalità di colore.

Da un giorno all’altro Ottilie, soprannominata Tilly, dovette gestire l’enorme eredità della famiglia e continuare il lavoro svolto fino ad allora. Il padre di Ottilie, Wilhelm von Faber, infatti, morì all’età di 42 anni a causa di un infarto. Per via di questo lutto non previsto, Lothar, il nonno, si trovò davanti ad una complicata decisione: quale persona sarebbe stata in grado di gestire il futuro dell’impresa di famiglia dopo la sua morte? La risposta che si diede fu Ottilie; ed è così che nel 1896, alla morte di Lothar von Faber, la ragazza iniziò a muovere i primi passi all’interno dell’economia aziendale della Faber (non ancora Faber-Castell). Lothar von Faber, prima di morire, aveva preso un’altra decisione molto importante per le sorti della famiglia e soprattutto dell’azienda. Il cognome Faber sarebbe dovuto rimanere anche in caso di matrimonio della nipote.

