TV

Notting Hill: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Notting Hill: trama, cast e streaming del film

Stasera, 25 dicembre 2025 (Natale), alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Notting Hill, film del 1999 diretto da Roger Michell. Sceneggiato da Richard Curtis e prodotto da Duncan Kenworthy, reduci dal successo di Quattro matrimoni e un funerale del 1994, la pellicola è una commedia romantica ambientata nell’omonimo quartiere di Londra, che racconta la storia d’amore tra una star del cinema statunitense (Julia Roberts) e un libraio inglese (Hugh Grant). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

William Thacker è il proprietario di una libreria nel quartiere londinese di Notting Hill; divorziato, convive con un eccentrico coinquilino di nome Spike. Will incontra Anna Scott, una stella del cinema statunitense, nel proprio negozio, e poco dopo i due si urtano casualmente per strada, sporcandosi gli abiti con succo d’arancia; il ragazzo la invita ad andare a casa sua per ripulirsi e Anna accetta. Nonostante la gentilezza e l’ospitalità di William, l’attrice lo saluta e esce subito dall’appartamento; poco dopo suona di nuovo il campanello, avendo Anna dimenticato una busta, e quando sono faccia a faccia Anna improvvisamente lo bacia. L’arrivo di Spike li interrompe bruscamente e l’attrice se ne va, chiedendo riservatezza per quanto avvenuto.

Qualche giorno più tardi, Spike accenna a una telefonata dell’attrice, che chiedeva di essere richiamata all’Hotel Ritz. Will la contatta e la donna gli dà appuntamento presso la sua camera d’albergo. Quando la raggiunge, il ragazzo scopre che nella suite dell’attrice è in corso una conferenza stampa in occasione della presentazione di un suo film. Grazie alla sua prontezza di spirito, Will si fa passare per un corrispondente della rivista Cavalli e segugi per poter parlare con l’attrice. Anna voleva solo scusarsi con lui per il bacio ma William la convince a uscire quella sera per festeggiare il compleanno di Honey, sua sorella minore, insieme ad altri suoi amici. La cena si svolge nell’abitazione di Bella e Max; Anna, che quasi tutti riconoscono immediatamente, si ambienta subito, superando l’iniziale imbarazzo e mostrandosi con le proprie fragilità. Durante una passeggiata dopo la cena, i due, entrati in un giardino privato, si baciano per la seconda volta. A un successivo incontro, dopo essere stati al cinema e in un ristorante, Anna invita William nella sua stanza, dove però trova il suo fidanzato Jeff, incontro che interrompe la relazione tra i due protagonisti.

Notting Hill: il cast

Abbiamo visto la trama di Notting Hill, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Hugh Grant: William Thacker
  • Julia Roberts: Anna Scott
  • Rhys Ifans: Spike
  • Emma Chambers: Honey Thacker
  • Tim McInnerny: Max
  • Gina McKee: Bella
  • Hugh Bonneville: Bernie
  • James Dreyfus: Martin
  • Lorelei King: Karen
  • Julian Rhind-Tutt: Tarquin
  • John Shrapnel: Jeremy
  • Alec Baldwin: Jeff King
  • Richard McCabe: Tony
  • Mischa Barton: Attrice dodicenne
  • Emma Bernard: Keziah
  • Dylan Moran: Rufus
  • Emily Mortimer: ragazza perfetta
  • Clarke Peters: attore di Helix

Streaming e tv

Dove vedere Notting Hill in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 25 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
