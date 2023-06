Nope: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, mercoledì 21 giugno 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film Nope, pellicola del 2022 scritta, diretta e co-prodotta da Jordan Peele. Si tratta del primo film del genere horror ad essere stato girato con videocamere IMAX. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming il film Nope? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film racconta la storia di Oj ed Em (Daniel Kaluuya e Keke Palmer) due fratelli che vivono in una gola della California, dove gestiscono insieme al padre, Otis Haywood Sr. (Keith David), un ranch di famiglia. Quando il genitore muore, venendo colpito da un nichelino caduto inspiegabilmente dal cielo, OJ ed Em ereditano la proprietà. Mentre il primo cerca di mantenere l’attività paterna per preservare l’eredità del genitore, la seconda spera di trovare fama e celebrità a Hollywood.

Ben presto, a causa di una serie di imprevisti, i fratelli Haywood si ritrovano pieni di problemi finanziari e, come se non bastasse, i cavalli sembrano svanire nel nulla, mentre quelli ancora presenti sono nervosi e hanno reazioni violente. Oj si vede costretto a vendere alcuni cavalli a Jupe Park (Steven Yeun), che di recente ha aperto un parco nella gola.

Convinta che ci sia qualcosa di extraterrestre che abbia a che fare con i cavalli, Em convince OJ a installare delle telecamere nel ranch nella speranza di capire cosa sta accadendo e di registrare un video che possa farli arricchire. Solo dopo si rendono conto che c’è una nuvola in cielo, che sembra non spostarsi mai… cosa nasconde?

Nope: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Brandon Perea, Michael Wincott, Steven Yeun, Wrenn Schmidt, Keith David, Devon Graye, Jennifer Lafleur, Terry Notary, Barbie Ferreira, Donna Mills, Ryan W. Garcia, Rhian Rees, Sophia Coto, Courtney Elizabeth, Andrew Patrick Ralston. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Daniel Kaluuya: Otis “OJ” Haywood Jr.

Keke Palmer: Emerald “Em” Haywood

Steven Yeun: Ricky “Jupe” Park

Michael Wincott: Antlers Holst

Brandon Perea: Angel Torres

Wrenn Schmidt: Amber Park

Keith David: Otis Haywood Sr.

Terry Notary: Gordy

Donna Mills: Bonnie Clayton

Streaming e tv

Dove vedere Nope in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 21 giugno 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo e NOW.