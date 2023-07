Non sono una signora: anticipazioni e cast (concorrenti, giudici) dello show di Alba Parietti, 20 luglio

Stasera, giovedì 20 luglio 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Non sono una signora, lo show condotto da Alba Parietti. In tutto sono previste cinque puntate, e in ognuna di esse saranno protagonisti cinque celebrità del mondo dello spettacolo, del cinema, del teatro, dello sport e della cultura. Resi irriconoscibili da un team di esperti in make-up e styling, i concorrenti si metteranno in gioco e si sfideranno, per una sera, nei panni di splendide Drag Queen, sottoponendosi a un training con esperti del settore e Drag Queen professioniste.

Ma qual è il cast completo di Non sono una signora? Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio scoperta dell’arte e della cultura Drag, la conduttrice, Alba Parietti, affiancata in studio da Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Filippo Magnini, e Cristina D’Avena, gli investigatori, che costituiranno il “panel vip” di Non sono una signora. A loro il compito di indovinare l’identità dei personaggi famosi, che si celano dietro il travestimento Drag al termine di ogni performance.

In ogni puntata, i cinque personaggi “misteriosi” si sfideranno in una gara a eliminazione, che prevede delle performance nelle discipline più iconiche del mondo Drag come il catwalk, ovvero una sfilata in passerella con accompagnamento musicale, il ballo in stile vogueing, che consiste nell’imitare le pose plastiche dei modelli che appaiono nelle sfilate, simboleggiate dalle copertine del noto magazine “Vogue”, da cui la danza prende il nome; e infine, la sfida di canto in lipsync. Il pubblico da casa e il “panel vip” in studio dovranno stare allerta perché gli indizi sulle identità dei concorrenti possono nascondersi ovunque.

Giudici

A giudicare le performance dei concorrenti di Non sono una signora, e a stabilire chi per ogni sfida dovrà abbandonare il programma, sarà una giuria di Drag professioniste composta da Elecktra Bionic, vincitrice della prima edizione di Drag Race Italia e specialista in beauty queen e performances; Vanessa Van Cartier, Drag italo-belga vincitrice del prestigioso titolo di “Miss Continental”, star di “Make Up Your Mind” Olanda ed esperta di lipsync, e Maruska Starr, cantante Drag Queen da oltre 10 anni. A loro il compito di valutare abbigliamento, performance e attitudine di ciascun concorrente e mostrare al pubblico che una Drag non è semplicemente un uomo con vestiti da donna, ma molto di più.

La Drag vincitrice di ogni puntata verrà premiata, ma la sua identità resterà misteriosa e andrà, direttamente, alla spettacolare finale dove Alba Parietti incoronerà la vincitrice della prima edizione di “Non sono una signora”, mentre alle altre non resterà che svelarsi e raccontare al pubblico il proprio percorso di trasformazione.