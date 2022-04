Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 3 aprile 2022

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 3 aprile 2022

Questa sera, domenica 3 aprile 2022, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti, che torna nella sua collocazione originaria della domenica. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

La puntata di stasera parte dal racconto del mese di guerra con i collegamenti in diretta degli inviati e gli aggiornamenti in tempo reale. Ma non solo perchè come due settimane fa Massimo Giletti torna in diretta dall’Ucraina, da Odessa per raccontare la guerra dal campo. Tra i tanti temi della puntata c’è quello delle sanzioni per capire con un racconto da Mosca se le sanzioni hanno effettivamente cambiato la vita dei russi. E dalla Russia c’è anche chi fugge dopo essersi opposto al Presidente Putin. Ci sarà un reportage dalle zone più calde della guerra e si parla del reggimento Azov per capire da chi è formato. E sul fronte russo si cerca di capire chi combatte con le forze del Donbass. Poi si affrontano le diversità comunicative di Zelensky e Putin. Nella puntata di stasera di Non è l’Arena ospiti di Massimo Giletti: Walter Veltroni, Tommaso Cerno, Giorgio Cremaschi, Fabiola D’Aliesio, Alessandro Sallusti, Katerina Nesterenko, Vladislav Maistrouck, Alexeij Bobrosky, Sandra Amurri, Luca Telese, Antonio Torrembini, Alan Friedman, Alfredo Iorio, Iulik e Vittorio Nicola Rangeloni.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 3 aprile 2022, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.