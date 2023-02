Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 26 febbraio 2023

Questa sera, domenica 26 febbraio 2023, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il programma di Massimo Giletti torna sull’arresto di Matteo Messina Denaro con nuove rivelazioni. Enrico Mentana, insieme ad altri ospiti, ricorderà Maurizio Costanzo, scomparso venerdì a 84 anni. Inoltre ci sarà un’intervista a 360 gradi a Massimo Cacciari sulla situazione politica italiana e sull’attualità, intervenendo anche sulla crisi internazionale.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 26 febbraio 2023, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.