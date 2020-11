Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata dell’1 novembre

Torna questa sera, 1 novembre 2020, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle 20.30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni della puntata di oggi? Tra i temi più importanti di cui si parlerà ovviamente l’epidemia Covid in Italia, con la seconda ondata che ormai avanza in tutte le regioni del nostro paese portando ad un progressivo peggioramento. I dati dei bollettini sono ogni giorno più allarmanti e in questi giorni si parla molto di vaccino, ma quanto manca per averne uno? Ospiti di Non è l’Arena questa sera saranno Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone, Maria Rita Gismondo, Nino Cartabellotta e Pietro Di Lorenzo.

Si parlerà anche dell’altra emergenza, quella economica e sociale, che sta infiammando le piazze d’Italia con manifestazioni e rivolte. Tantissimi cittadini arrabbiati manifestano in piazza contro le ultime misure di contenimento del Dpcm, la categoria più colpita è quella dei ristoratori che hanno cercato di farsi sentire. Giletti darà loro voce, collegandosi in diretta con le piazze di Napoli e Padova e come ospiti ci saranno Paolo Agnelli, Gianfranco Vissani, Alessandra Moretti, Daniela Santanchè e Peter Gomez.

Il programma torna ad occuparsi anche del caso dell’archivio cartaceo Inps e parla l’ex presidente, Antonio Mastrapasqua, che ha deciso di concedere l’intervista a Giletti e raccontare la sua versione. Si parlerà ancora di scarcerazioni con Luca Telese, Piero Sansonetti e Sandra Amurri. Appuntamento questa sera, 1 novembre, su La7.

