NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming della puntata di oggi, 7 agosto

NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming su Rai 3

Questa sera, mercoledì 7 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda NewsRoom, la docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, l’inchiesta, l’analisi dei dati. Sono gli ingredienti di una formula originale nella costruzione e ricchissima nella proposta di contenuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Questa settimana il programma di Monica Maggioni proporrà un reportage esclusivo dalla “guerra invisibile” che si sta svolgendo in Congo da 30 anni, dove le grandi potenze mondiali si contendono le risorse primarie di cui è ricco quel territorio. Nel paese da cui arriva il 70% del cobalto di tutto il pianeta, che possiede i minerali necessari per la realizzazione dei dispositivi elettronici che si usano tutti i giorni, le risorse invece di essere una benedizione sono diventate una maledizione. Un autentico tesoro minerario, stimato in 24 trilioni di dollari, governato da gruppi armati e con una situazione drammatica di sfruttamento minorile, con i bambini costretti a lavorare nelle cave in condizioni di schiavitù.

Streaming e tv

Dove vedere NewsRoom in diretta tv e live streaming? La docu-serie va in onda, come detto, stasera – mercoledì 7 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.