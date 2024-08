NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming su Rai 3

Questa sera, mercoledì 28 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda NewsRoom, la docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, l’inchiesta, l’analisi dei dati. Sono gli ingredienti di una formula originale nella costruzione e ricchissima nella proposta di contenuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Analisi e reportage esclusivi dal circolo polare Artico, uno luogo incontaminato diventato prima linea di un confronto sempre più teso e armato tra Russia e Nato. Questo il tema al centro della nuova puntata del programma di Monica Maggioni. In questa parte remota del pianeta, l’Artico, si sta combattendo una guerra “invisibile” che nessuno ha dichiarato. Con lo scioglimento dei ghiacci, l’apertura di nuove rotte commerciali e militari, la scoperta di giacimenti di petrolio, gas e minerali, è partita la corsa alla conquista dell’egemonia nel Grande Nord. Una competizione tra grandi potenze che si sta svolgendo nella quasi indifferenza del mondo. E questa corsa ha un protagonista assoluto, determinato a lanciare anche da lì la sua sfida all’Occidente: Vladimir Putin.

Streaming e tv

Dove vedere NewsRoom in diretta tv e live streaming? La docu-serie va in onda, come detto, stasera – mercoledì 28 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.