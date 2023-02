Perché Mr Rain si chiama così: il motivo del nome d’arte del cantante a Sanremo 2023

Perché Mr Rain, cantante in gara al Festival di Sanremo 2023, si chiama così? Tantissimi telespettatori se lo stanno chiedendo vedendolo in gara nella kermesse canora più importante d’Italia. Ve lo diciamo subito: Mattia Balardi, questo il suo vero nome, ha scelto di chiamarsi Mr Rain (traduzione: Signore della pioggia) perché “scrivo le mie canzoni solo nei giorni di pioggia”, ha spiegato.

Chi è

Rapper ed ex concorrente di Amici, il vero nome di Mr Rain è Mattia Balardi. Si tratta di uno degli artisti hip hop più noti della scena musicale italiana, che ha collaborato con artisti come J-Ax e tanti altri. Lo abbiamo visto a Sanremo già lo scorso anno, quando ha duettato nella serata delle Cover cantando “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco insieme a Highsnob e Hu.

Classe 1991, si è fatto conoscere dal grande pubblico per un duetto con Annalisa. Nato a Desenzano, in provincia di Brescia, il 19 novembre 1991, già alle superiori si appassiona di musica. In particolare il suo idolo è Eminem. Mr. Rain ha spopolato in particolare su YouTube, diventando uno dei talenti più interessanti della scena rap italiana. Inizia a scrivere le sue prime canzoni nel 2009. Il suo primo mixtape arriva nel 2011, e due anni dopo partecipa a X Factor. Inizialmente eliminato ai provini, viene ripescato per l’entrata diretta nel programma, ma rifiuta la partecipazione.

Questa scelta lo porta a pubblicare nel 2015 il primo disco ufficiale autoprodotto, sotto il nome di “Memories”: questo progetto contiene “Carillon”, un successo da oltre 36 milioni di views su Youtube. Ma già nel 2014 Mr. Rain apre i concerti di alcuni dei più importanti rapper italiani, come Salmo, Fedez, Emis Killa, Fabri Fibra, Mondo Marcio, Gemitaiz. Nel 2017 spopola su tutte le piattaforme con I grandi non piangono mai, che diventa un vero e proprio successo assieme a Ipernova nel 2018, che precede la pubblicazione del suo secondo album Butterfly Effect. Nel 2018, il rapper duetta anche con Annalisa in “Un domani”, brano da quasi 50 milioni di visualizzazioni su Youtube che lo fa conoscere al grande pubblico.

Nel 2020 Mr Rain (in testa all’articolo il perché si chiama così) ha conquistato le classifiche con la hit Fiori di Chernobyl, il cui video rappresenta il primo capitolo di una lunga trilogia che proseguirà con i singoli successivi, 9.3 ed A forma di origami e che raggiunge la vetta delle classifiche. Tra i brani più conosciuti e apprezzati usciti in quest’ultimo periodo c’è anche “Meteoriti” che ha raggiunto più di sei milioni di visualizzazioni su Youtube. Recentemente ha collaborato con J-Ax nel brano Via di qua e negli anni successivi ha confermato tutto il suo successo. Nel 2023 è riuscito a entrare nel cast del Festival di Sanremo, dove porta il brano Supereroi.