“Il più bravo di tutti”: le reazioni della tv alla morte di Piero Senaglia, storico assistente di Maria De Filippi

“Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti. E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre”: queste le parole con cui Maria De Filippi ha salutato Piero Sonaglia, storico assistente di studio di tutte le sue trasmissioni morto prematuramente oggi, sabato 2 aprile.

A dare notizia della sua scomparsa è stato il regista e amico Roberto Cenci. “Per sempre con noi. Ciao Piero”, ha scritto Cenci sui social. Messaggi di cordoglio anche da molti spettatori per cui Senaglia era diventato “uno di famiglia”, parte integrante del cast dei programmi di De Filippi. Secondo Gerry Scotti, che ha lavorato con Senaglia al programma “Tu si que vales”. “Cari amici, a TSQV non potrò più chiamare ‘Pierooooooooo’ perché Piero non c’è più”, ha scritto il conduttore su Instagram. “Perdiamo il più bravo di tutti, un professionista cortese sempre con il sorriso sulle labbra. Già ci manca”, ha aggiunto.