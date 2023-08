L’ex attore della serie tv “Hannah Montana” Mitchel Musso è stato arrestato in Texas per furto e per “manifesta ubriachezza in un luogo pubblico”. Il 32enne, secondo quanto ricostruito, ha rubato una busta di patatine fritte. Musso è entrato in un hotel, ha preso una busta dello snack, senza pagare, e ha iniziato a mangiare. L’episodio è avvenuto intorno alle 19:15 del 26 agosto, secondo i rapporti della polizia di Rockwall.

Quando il personale dell’hotel ha riferito alle forze dell’ordine che l’attore era “sisibilmente ubriaco”. I poliziotti sono arrivati all’hotel e hanno trovato Musso in balia dell’alcol. L’uomo è stato arrestato per “manifesta ubriachezza” e “furto sotto i 100 dollari”. Dopo l’arresto di Musso, la polizia ha anche scoperto che aveva diversi mandati di cattura in sospeso.

L’attore ha passato una notte al centro di detenzione della contea di Rockwall prima di essere rilasciato domenica pomeriggio dopo aver pagato la cauzione.