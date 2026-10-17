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Misteri Dimenticati – Blu notte: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 17 ottobre

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Misteri Dimenticati – Blu notte: anticipazioni, quante puntate e streaming

Questa sera, sabato 17 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda la quinta puntata di Misteri Dimenticati – Blu notte, il nuovo programma del maestro del giallo Carlo Lucarelli, primo a portare in Italia il true crime, raccontando al grande pubblico il mondo dei delitti, delle inchieste e delle scene del crimine. Sei puntate che affrontano “cold case” accaduti dalla fine degli anni Settanta fino agli anni Duemila. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

La quinta puntata è dedicata ai delitti del DAMS di Bologna. In questo episodio, Carlo Lucarelli ripercorre i casi di cronaca legati all’ambiente creativo e universitario bolognese dei primi anni Ottanta. Francesca Alinovi: giovane critica d’arte e docente al DAMS, uccisa nel 1983 nel suo appartamento in un delitto rimasto celebre e complesso; Angelo Fabbri: studente ucciso nel 1982 e ritrovato nei boschi del Farneto, un omicidio segnato da un corpo spostato e da interrogativi irrisolti su dove sia avvenuto il delitto.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Misteri Dimenticati – Blu notte su Rai 3? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima sabato 19 settembre 2026; la sesta e ultima – salvo cambi di programmazione – sabato 24 ottobre 2026. Di seguito la programmazione completa:

  • Prima puntata: sabato 19 settembre 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: sabato 26 settembre 2026 TRASMESSA
  • Terza puntata: sabato 3 ottobre 2026 TRASMESSA
  • Quarta puntata: sabato 10 ottobre 2026 TRASMESSA
  • Quinta puntata: sabato 17 ottobre 2026 OGGI
  • Sesta puntata: sabato 24 ottobre 2026

Streaming e tv

Dove vedere Misteri Dimenticati – Blu notte in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – sabato 17 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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