Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte Uno: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, lunedì 19 febbraio 2024, in prima visione su Sky Cinema Uno dalle ore 21.15 va in onda Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte Uno, pellicola diretta da Christopher McQuarrie, con protagonisti Tom Cruise e Rebecca Ferguson. È il settimo film della serie Mission: Impossible. Vediamo trama e cast.

Trama

Tom Cruise torna ancora una volta a vestire i panni dell’intramontabile Ethan Hunt, specialista dello spionaggio ad altro rischio. Questa volta Ethan insieme alla sua squadra dell’IMF saranno alle prese con la sfida più pericolosa mai affrontata finora: il team dovrà riuscire a rintracciare e disinnescare una nuova e terribile arma, che si rivelerà essere una minaccia per l’intera umanità. Con il peso del destino del mondo sulle spalle e il futuro appeso a un filo, Ethan e la sua squadra si imbarcheranno per una missione frenetica che li porterà in giro per il mono, mentre cercano di impedire che l’arma finisca nelle mani sbagliate.

Questa volta Ethan dovrà scontarsi con un nemico misterioso e molto potente, ma sarà anche tormentato dal suo oscuro passato. La spia si ritroverà di fronte a un’ardua scelta: decidere se sacrificare tutto, comprese le vite di chi gli è più caro, pur di portare a termine la missione. Per questa missione insieme a Tom Cruise ritroviamo: Rebecca Ferguson, Simon Pegg e Vanessa Kirby. Torna anche un volto noto apparso nel primo capitolo della saga diretto da Brian De Palma, Henry Czerny nel ruolo di Eugene Kittridge, ex capo del IMF. Mentre tra le nuove reclute ci sono Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham e Nicholas Hoult, quest’ultimo nei panni del principale antagonista di Cruise.

Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte Uno: il cast

Tra i protagonisti troviamo Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Cary Elwes, Indira Varma, Mark Gatiss, Esai Morales, Ving Rhames, Rob Delaney, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, Henry Czerny, Frederick Schmidt, Yennis Cheung, Anton Valensi. Vediamo tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Tom Cruise: Ethan Hunt

Hayley Atwell: Grace

Ving Rhames: Luther Stickell

Simon Pegg: Benji Dunn

Rebecca Ferguson: Ilsa Faust

Vanessa Kirby: Alanna Mitsopolis / Vedova Bianca

Esai Morales: Gabriel

Henry Czerny: Eugene Kittridge

Pom Klementieff: Paris

Cary Elwes: Denlinger

Shea Whigham: Jasper Briggs

Frederick Schmidt: Zola Mitsopolis

Charles Parnell: capo NRO

Rob Delaney: capo JSOC

Indira Varma: capo DIA

Mark Gatiss: capo NSA

Greg Tarzan Davis: Degas

Mariela Garriga: Marie

Streaming e tv