Messa in tv 21 aprile 2026 (Lunedì dell’Angelo), dove vedere: orari, luogo, streaming, Pasquetta, Canale 5, Tv2000

Dove vedere la Messa in tv oggi, 6 aprile 2026, Lunedì dell’Angelo, giorno di Pasquetta? La diretta della Messa è prevista oggi su Tv2000, mentre non c’è su Rai 1 e Canale 5.

In tv e streaming: orario, luogo e canale

Appuntamento oggi, 6 aprile 2026, lunedì dell’Angelo (Pasquetta), su Tv2000 alle ore 8.30 e 19. Il canale della Cei è visibile al tasto 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky. Non è prevista diretta su Rai 1 e Canale 5. Su Tv2000 alle 12 Papa Leone XIV presiede la recita del Regina Coeli, la preghiera che sostituisce l’Angelus nel periodo pasquale.