Masterchef Italia 13: quante puntate, durata e quando finisce l’edizione 2023 2024 del cooking show di Sky

Quante puntate sono previste per Masterchef Italia 13? L’edizione 2023 2024 parte su Sky Uno giovedì 14 dicembre 2023 alle ore 21.15. In tutto sono previste 12 puntate, ogni giovedì, anche in streaming su NOW. La finale dovrebbe andare in onda il 2 marzo. Confermata la giuria affiatatissima delle ultime quattro edizioni: i giudici sono gli chef stellati Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: 14 dicembre 2023

Seconda puntata: 21 dicembre 2023

Terza puntata: 28 dicembre 2023

Quarta untata: 4 gennaio 2024

Quinta puntata: 11 gennaio 2024

Sesta puntata: 18 gennaio 2024

Settima puntata: 25 gennaio 2024

Ottava puntata: 1 febbraio 2024

Nona puntata: 8 febbraio 2024

Decima puntata: 15 febbraio 2024

Undicesima puntata: 22 febbraio 2024

Dodicesima puntata (finale): 29 febbraio 2024

Le prove

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Masterchef Italia 13, ma quali saranno le prove dell’edizione 2023 2024? Una volta assegnati tutti e 20 i grembiuli bianchi, i tre chef apriranno ufficialmente la sfida della Masterclass. Avrà inizio in quel momento un percorso appassionante che si svilupperà secondo il classico e rodatissimo meccanismo, nel quale quest’anno però saranno inserite alcune novità che renderanno tutto più elettrizzante. In particolare, occorrerà prestare molta attenzione alle sempre più enigmatiche Mystery Box che, a seconda delle idee dei giudici e dei meccanismi creati da loro, potranno essere preziosissime o rischiosissime, ma anche rivelarsi dei clamorosi bluff: tutto dipenderà anche dal loro colore…

E ancora: in diverse occasioni, nel corso della stagione, si ripresenterà lo Stress Test, la prova durante la quale i concorrenti dovranno controllare con cura e precisione sia il proprio piatto sia le lancette dell’orologio; torneranno quindi gli Invention Test che metteranno alla prova la loro fantasia riservando loro grandi sorprese, i Pressure Test che alzeranno la pressione sui cuochi a rischio eliminazione, e gli Skill Test con cui Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli potranno valutare le competenze tecniche della Masterclass.

Tornano, inoltre, anche le prove in esterna per mettere alla prova i cuochi amatoriali – divisi in brigate – su ingredienti e ricette del territorio, ma anche per vederli alle prese con la linea di veri ristoranti (e in situazioni originali e particolari). Tra le località e i contesti che, quest’anno, hanno fatto da scenario alle preparazioni dei concorrenti: Messina con le sue piazze e il suo Stretto, la caserma dei vigili del fuoco di Capannelle (Roma) per un tributo alla cucina romana, un esclusivo torneo di padel pieno di sportivi famosi e non, Val di Chiana (tra i comuni di Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana e Marciano, tutti in provincia di Arezzo) alla scoperta della cucina alla brace ma in versione gourmet, lo stupendo Museo del Cinema di Torino proprio all’interno della Mole Antonelliana.