Ultimo aggiornamento ore 21:00
TV
Home » Spettacoli » TV
TV

Martina Miliddi: età, studi, fidanzato, la carriera ad Amici, dove vive. Tutto sulla ballerina di Affari Tuoi

Chi è Martina Miliddi (credit AGF) tpi.it
di

Ballerina e ora volto fisso di Affari Tuoi, Martina Miliddi ha raggiunto la popolarità grazie al talent show Amici di Maria De Filippi. Originaria di Cagliari e cresciuta ad Assemini, è nata nel 2000 e ha manifestato sin da subito una forte passione per la danza. All’età di 5 anni, ha infatti iniziato a sognare una carriera nel mondo dello spettacolo, soprattutto guardando gli stacchetti delle veline di Striscia la Notizia. Ha così iniziato a prendere lezioni di danza dall’insegnante Francesca Secci, portando intanto avanti i suoi studi scolastici. Dopo le scuole medie, ha frequentato il Liceo Linguistico Boccaccio di Iglesias e in quel periodo ha anche cominciato a competere a livello professionale come ballerina.

Gli inizi, il successo e la carriera

Miliddi ha preso parte, nel 2017, al campionato mondiale Synchro Dance nella categoria Adults. Dopodiché si è scritta ai casting del talent Amici e, nel 2020, c’è stato il suo primo debutto in tv: ad assegnarle un banco nella propria squadra è stata Lorella Cuccarini, che è rimasta impressionata dal suo talento. La ballerina ha avuto un bellissimo percorso durante tutto il talent, riuscendo anche ad accedere al Serale e classificandosi in decima posizione. Grazie a quella esperienza, è così riuscita a farsi notare nel mondo dello spettacolo. Nel 2022 è stata nel corpo di ballo del Battiti Live, mentre a partire dall’inverno successivo Fiorello l’ha scelta come ballerina per Viva Rai 2!, il programma da lui condotto insieme a Fabrizio Biggio.

Chi è Martina Miliddi (credit AGF) tpi.it

Questo 2026 è iniziato benissimo per la ballerina, che è anche approdata al cinema nella scena finale di Buen Camino, il film campione di incassi con Checco Zalone, in cui danza sulle note della canzone La prostata inflamada. Inoltre, è ormai diventata una protagonista di Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino e in onda ogni giorno su Rai 1.

La vita privata

A soli dieci anni, la ballerina ha dovuto affrontare un grave lutto: è infatti venuto a mancare il papà e questo tragico evento ha condizionato molto la sua personalità. Durante il suo percorso di Amici, Martina ha avuto un breve flirt con Aka7even, nome d’arte del cantante Luca Marzano. Si è avvicinata in seguito a un altro allievo del programma, il musicista Raffaele Renda, con cui ha avuto una relazione anche dopo il programma. L’artista è oggi legata sentimentalmente al ballerino Simone “Spillo” Milani, allievo di Kledi Kadiu. In questi ultimi anni, ha ottenuto un grande riscontro anche sui social, dove aggiorna i suoi followers sulle sue attività, pubblicando clip di coreografie.

