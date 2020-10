Mare Fuori 2, la fiction è stata rinnovata? Ci sarà una seconda stagione? Cosa sappiamo

Si farà la seconda stagione di Mare Fuori, la fiction che è andata in onda su Rai 2 con la prima stagione? Secondo il produttore della serie Roberto Sessa, una seconda stagione sarebbe già in fase di scrittura, per cui molto probabilmente avremo un secondo capitolo. Il finale della prima stagione va in onda mercoledì 28 ottobre 2020, ma la seconda sta già prendendo vita nella mente degli autori. Intervistato da La Repubblica, Sessa ha spiegato: “Abbiamo scelto un partner importante distributivo, Beta, che ci ha dato segnali incoraggianti. Mare fuori è stata venduta in Francia, Spagna, Germania, Scandinavia e stanno negoziando con gli Stati Uniti, è una storia universale”.

Senza tener conto di come finirà la prima stagione, questa fiction ha del potenziale per andare avanti a partire dalla forte amicizia che lega Carmine e Filippo all’interno dell’istituto di Pena Minorile di Napoli. Sono tante le tematiche toccate da questa fiction, dal disagio giovanile alla criminalità organizzata. In più, in termini di ascolti, Mare Fuori per essere andata in onda su Rai 2 non ha ottenuto scarsi risultati, anzi, il debutto ha potuto contare su 1,8 milioni di telespettatori, per cui la possibilità di un rinnovo è sempre più concreta.

Streaming e tv

Dove vedere le puntata di Mare Fuori in tv e live streaming in attesa della seconda stagione? La serie tv va in onda il mercoledì sera in chiaro, gratis, su Rai 2 (canale 2 o 502 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutte le puntate quando si vuole grazie alla funzione on demand.

