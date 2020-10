Covid, Mara Maionchi è stata dimessa dall’ospedale

Mara Maionchi è stata dimessa dall’ospedale. Ad annunciarlo è stato il marito (e produttore) Alberto Salerno: “Mara ha ricevuto tantissimi messaggi di affetto, sia sul suo cellulare che qui. Io posso solo fare da tramite, vi ringrazia e abbraccia tutti dal divano di casa”. La talent scout era stata ricoverata lo scorso 23 ottobre – come anticipato da TPI – dopo essere risultata positiva al Covid-19 ma, sin dall’inizio, le sue condizioni non avevano destato particolare preoccupazione. La popolare discografica avrebbe contratto il virus sul set di Italia’s Got Talent dopo alcuni giorni di registrazione. Prima della Maionchi, anche Federica Pellegrini aveva contratto il virus partecipando al programma: il set di fatto si è trasformato in un mini focolaio poiché, oltre alla Maionchi e alla Pellegrini, anche altre persone si sarebbero ammalate tra altri talent, tecnici e produzione.

Leggi anche:

1. Mara Maionchi positiva al Coronavirus: ricoverata in ospedale, ma non è grave. Mini-focolaio a Italia’s got Talent / 2. Il marito di Mara Maionchi: “Su Rai 1 ci sono un sacco di gay”. Lei lo zittisce

