Luca: trama, personaggi, doppiatori italiani e streaming del film

Questa sera, 24 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Luca, film d’animazione del 2021 diretto da Enrico Casarosa, al suo esordio alla regia di un lungometraggio, prodotto dai Pixar Animation Studios in co-produzione con Walt Disney Pictures e distribuito dai Walt Disney Studios Motion Pictures. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Liguria, Italia 1959. Luca Paguro è un timido mostro marino preadolescente che vive sul fondo del Mar Ligure vicino alla cittadina di Portorosso e trascorre le sue giornate come pastore, radunando banchi di triglie. I suoi genitori, Daniela e Lorenzo, gli proibiscono di salire in superficie, in quanto temono che gli umani possano dargli la caccia. Un giorno, Luca incontra un altro giovane mostro marino di nome Alberto Scorfano, che vive da solo sulla terra, dato che suo padre non è molto presente. Alberto incoraggia Luca ad avventurarsi fuori dall’acqua del mare, mostrandogli che i mostri marini si trasformano in umani quando si asciugano sulla terra. Luca segue Alberto verso il suo nascondiglio una piccola torre in un isolotto piena di oggetti da collezione, dove trova un manifesto che mostra una Vespa, che, secondo Alberto, è la più grande invenzione umana; i due decidono di passare i giorni seguenti a tentare di costruirne una con gli oggetti umani trovati da Alberto, mentre Luca tenta di mantenere la sua doppia vita nascosta ai suoi genitori parlandone soltanto con la nonna, che mantiene il suo segreto.

Tuttavia, Lorenzo e Daniela riescono a scoprire presto cosa sta facendo Luca, così decidono di mandarlo a vivere nelle profondità degli abissi con suo zio Ugo, il fratello di Lorenzo. Sconvolto, Luca scappa in superficie con Alberto e insieme si recano a Portorosso, un tipico villaggio di case colorate della costa ligure, dove presto si attirano l’ira di Ercole Visconti, pluricampione di una gara sportiva locale chiamata “Portorosso Cup”, proprietario di una bellissima Vespa e bullo locale. Proprio mentre Ercole sta per immergere la testa di Luca in una fontana, i due vengono salvati da una ragazza di nome Giulia Marcovaldo, che li porta a casa sua dove vive con il padre, Massimo, un corpulento ed esperto pescatore nato con un braccio solo, che da anni teme e tenta di catturare i mostri marini (che sono a loro volta molto temuti dagli umani). Daniela e Lorenzo, intanto, non riuscendo a trovare Luca da nessuna parte, decidono di salire in superficie per cercarlo, trasformandosi a loro volta in umani.

Luca: personaggi e doppiatori italiani

Abbiamo visto la trama di Luca, ma quali sono i personaggi e loro doppiatori? Eccoli:

Jacob Tremblay: Luca Paguro

Jack Dylan Grazer: Alberto Scorfano

Emma Berman: Giulia Marcovaldo

Maya Rudolph: Daniela Paguro

Marco Barricelli: Massimo Marcovaldo

Jim Gaffigan: Lorenzo Paguro

Saverio Raimondo: Ercole Visconti

Giacomo Gianniotti: Giacomo

Gino La Monica: Tommaso

Sacha Baron Cohen: zio Ugo

Marina Massironi: signora Marsigliese

Elisa Gabrielli: Concetta Aragosta

Mimi Maynard: Pinuccia Aragosta

Francesca Fanti: Maggiore

Gino D’Acampo: Don Eugenio

Peter Sohn: Ciccio

Lorenzo Crisci: Guido

Sandy Martin: Nonna Libera Paguro

Streaming e tv

Dove vedere Luca in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 24 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.