Lo chiamavano Jeeg Robot: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Stasera, venerdì 16 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Lo chiamavano Jeeg Robot, film del 2015 diretto e prodotto da Gabriele Mainetti, dal soggetto di Nicola Guaglianone e Menotti. Il titolo del film è un riferimento alla serie manga e anime Jeeg robot d’acciaio di Gō Nagai poiché uno dei personaggi principali crede che Hiroshi Shiba, l’eroe della serie, esista nel mondo reale e lo identifica con Enzo Ceccotti, il protagonista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In una Roma attraversata da una serie di attentati dinamitardi, il ladruncolo Enzo Ceccotti, inseguito dalla Polizia per il furto di un orologio, si getta nelle acque del Tevere: entra così in contatto con alcune sostanze radioattive, contenute in alcuni bidoni nascosti illegalmente sotto la superficie. Dopo una notte in preda a febbre, nausea e brividi di freddo, si risveglia al mattino apparentemente guarito. Per ricettare l’orologio, Enzo si incontra con Sergio, membro di una gang capeggiata dallo spietato e violento Fabio Cannizzaro, detto lo “Zingaro”, ma questi decide di proporgli un’altra missione, consistente nel recupero per conto di alcuni camorristi napoletani, capitanati da Nunzia Lo Cosimo, di un quantitativo di cocaina portata a Roma da due corrieri etiopi che l’avevano ingerita, contenuta in alcuni ovuli. Enzo accetta e, all’inizio della missione, ha modo di incontrare Alessia, figlia di Sergio, una ragazza con evidenti problemi psichici, appassionata oltre misura dell’anime giapponese Jeeg robot d’acciaio, al punto da confondere tale mondo fantastico con quello reale.

Giunti con i corrieri all’ultimo piano di un palazzo in costruzione, uno di essi muore per overdose, poiché si rompe un ovulo da lui ingerito; il compagno, preso dal panico, dà vita a una sparatoria, nella quale Sergio resta ucciso, mentre Enzo, colpito da una pallottola, cade nel vuoto restando incredibilmente illeso, così da rialzarsi e abbandonare il luogo. Tornato a casa, e dopo aver eluso Alessia che gli chiede notizie del padre, realizza di avere assunto invulnerabilità e forza sovrumana. La sera stessa compie un colpo incredibile, strappando da un muro uno sportello automatico, gesto che viene ripreso da una videocamera di sorveglianza diventando un video virale.

Nel frattempo lo Zingaro è deciso ad allargare il proprio giro e diventare uno dei più potenti boss della malavita romana, avvalendosi dell’amicizia con i camorristi, ma, non avendo notizie né di Sergio né del carico di cocaina promesso ai suoi alleati, si reca da Alessia per estorcerle violentemente informazioni. Enzo, udendo le sue urla, irrompe a volto coperto, malmenando e scacciando i malviventi: a questo punto la ragazza, salvata, lo ritiene la personificazione di Hiroshi Shiba, il protagonista di Jeeg robot d’acciaio.

Lo chiamavano Jeeg Robot: il cast

Abbiamo visto la trama di Lo chiamavano Jeeg Robot, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudio Santamaria: Enzo Ceccotti / Jeeg Robot

Ilenia Pastorelli: Alessia

Luca Marinelli: Fabio Cannizzaro / Zingaro

Stefano Ambrogi: Sergio

Maurizio Tesei: Riccardo “Biondo”

Francesco Formichetti: Sperma

Daniele Trombetti: Tazzina

Joel Sy: Claudietto

Antonia Truppo: Nunzia Lo Cosimo

Salvatore Esposito: Vincenzo

Gianluca Di Gennaro: Antonio

Joana Jimenez: Marcellone

Giampaolo Crescenzio: Pinocchio

Tommaso Di Carlo: Efeso

Streaming e tv

Dove vedere Lo chiamavano Jeeg Robot in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 16 febbraio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.