Le ragazze, le anticipazioni del programma in onda su Rai 3 venerdì 2 ottobre

Anche questo venerdì 2 ottobre 2020 torna in prima serata l’appuntamento con Le ragazze, un programma d’approfondimento che racconta di donne di diverse generazioni, illumina su fatti ed eventi che hanno coinvolto tantissime persone e l’intrecciarsi di queste voci compone il mosaico della storia degli ultimi 90 anni di questo paese e come si è trasformata la donna dagli anni ’40 ad oggi. Vediamo quali sono le anticipazioni della puntata in onda il 2 ottobre su Rai 3.

Le ragazze, le anticipazioni della puntata del 2 ottobre

Anna Maria Novaretti apre la puntata di questa sera: ex centralinista della Stipel, classe 1928, Anna racconta un pezzo di storia della telefonia italiana, a lei fu affidato il compito di mettere in comunicazione per la prima volta persone lontane tra loro. A seguire si racconta invece delle ragazze degli anni ’60 con Viviana Vazza, sopravvissuta al disastro del Vajont del 9 ottobre 1963 quando la frana del monte Toc fece esondare il lago artificiale formato dalla diga sul fiume Vajont causando la morte di 2mila persone. All’epoca Viviana Vazza aveva 16 anni e si trovava in un collegio a Belluno: in quella tragedia perse padre, madre e i due fratelli. La sua storia s’intreccia con quella di Giacinta Francione, cresciuta a Matera in una stalla senza acqua e senza corrente, senza bagno né finestre con una porta d’ingresso a fare luce.

Poi si passa agli anni ’80 e a raccontarli sarà la virologa Ilaria Capua, di recente spesso in tv per i suoi interventi sulla pandemia causata dal Covid: la Capua si è laureata proprio negli anni ’80, in Veterinaria, e poi ha deciso di diventare ricercatrice. Nel programma di questa sera si segue la sua storia e anche la spiacevole parentesi quando fu accusata di essere una trafficante di virus e vaccini. L’altra ragazza anni ’80 è Barabra Boncompagni, la figlia di Gianni Boncompagni, che dopo l’abbandono della moglie crebbe da solo le figlie (tre sorelle) e fu aiutato da Raffaella Carrà, che all’epoca era la sua compagna di vita e nel lavoro. Barbara ha iniziato a lavorare da giovanissima nel mondo dello spettacolo passando poi dietro le telecamere per scrivere programmi per la tv. Si chiude poi con Alessandra Clemente, oggi Assessore alle Politiche Giovanili di Napoli. Le ragazze vi aspetta con una nuova puntata su Rai 3 questa sera, venerdì 2 ottobre 2020, alle ore 21:20.

