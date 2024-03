Le Iene 2024: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming | 26 marzo Italia 1

Stasera, martedì 26 marzo 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 26 marzo.

Anticipazioni

Roberta Rei intervista in esclusiva Rocco Siffredi. Il pornodivo è stato recentemente denunciato per molestie da una giornalista, che lo aveva intervistato a ridosso dell’uscita della serie tv sulla sua vita, con protagonista Alessandro Borghi. Alle telecamere delle Iene, lo scambio di messaggi con la giornalista mai pubblicati e il racconto di Siffredi, che dichiara: “Le ho chiesto scusa. Purtroppo, la giornalista si è trovata nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, con la persona sbagliata, perché psicologicamente ero sotto stress da due mesi. Ho perso il controllo, ma non sto facendo la vittima. Ho avuto un momento di crisi”.

Alice Martinelli è a Brescia per raccontare la vicenda di due ragazzine di 14 e 15 anni che si sono picchiate mentre decine di loro coetanei assistevano senza intervenire o, in alcuni casi, riprendendo la scena con il cellulare. Solo quando la situazione è degenerata con nove coltellate date da una delle due, una ragazza più grande e maggiorenne, è riuscita a dividerle. Ai microfoni dell’inviata la sua testimonianza. Nel corso della serata anche un’anticipazione dell’ultimo appuntamento con Le Iene presentano: Inside, in onda giovedì 28 marzo in prima serata su Italia1, con “Doping: davvero vincono sempre i migliori?”, il reportage di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, interamente dedicato al doping. Tra gli ospiti in studio: Giusy Buscemi e Ludovica Frasca.