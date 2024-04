Stasera, martedì 16 aprile 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 16 aprile.

Tra gli ospiti in studio: Giulia Salemi e Mauro Repetto. Tra i servizi: Nicolò De Devitiis passa due giorni insieme a Emma e delinea un profilo inedito di una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano. Gaetano Pecoraro affronta il tema del digiuno intermittente, una dieta che spopola tra i protagonisti del mondo dello spettacolo e non solo. L’inviato ha intervistato alcuni personaggi che hanno riportato la testimonianza di questa pratica, tra cui: Fiorello, Matteo Renzi, Caterina Balivo e Giuseppe Brindisi. La Iena, con l’aiuto di lader Fabbri, biologo nutrizionista e divulgatore scientifico, fa luce sugli effetti e gli eventuali benefici di questa dieta.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene 2024 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 16 aprile 2024, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.