L’Altra Italia: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 3 ottobre

Questa sera, giovedì 3 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda L’Altra Italia, programma di approfondimento su attualità, politica e costume condotto da Antonino Monteleone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ogni giovedì grazie a reportage esclusivi, ospiti in studio e uno sguardo immersivo e contemporaneo, il programma offrirà un racconto profondo e plurale dei principali fatti dall’Italia e dal mondo. Nella prima puntata, ha raccontato il conduttore all’AdnKronos, “parleremo del conflitto in Medio Oriente ricordando il 7 ottobre 2023”, giorno dell’attacco sferrato da Hamas contro le comunità di Israele attorno alla Striscia di Gaza. “Punteremo la lente sull’impatto che quel giorno ha avuto sul mondo e sulla vita delle persone che sono state travolte. Il resto lo scoprirete il 3 ottobre, spero che vi possa sorprendere”. Monteleone ha poi aggiunto che “vogliamo raccontare le nuove generazioni che vivono nell’area più depressa, non solo d’Italia ma dell’Unione Europea, dal punto di vista economico. Ma anche l’astensionismo alle ultime tornate elettorali. Indagheremo sul perché c’è una parte della popolazione che decide di non partecipare al voto. Questo ha creato uno stallo amministrativo senza precedenti”.

Streaming e tv

Dove vedere L’Altra Italia in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 3 ottobre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.