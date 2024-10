L’Altra Italia: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 17 ottobre

Questa sera, giovedì 17 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda L’Altra Italia, programma di approfondimento su attualità, politica e costume condotto da Antonino Monteleone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ogni giovedì grazie a reportage esclusivi, ospiti in studio e uno sguardo immersivo e contemporaneo, il programma offrirà un racconto profondo e plurale dei principali fatti dall’Italia e dal mondo. Nella seconda puntata, dal titolo “Giovani e coltelli”, vedremo un viaggio nel mondo dei giovanissimi che ricorrono alle armi bianche per uccidere, come nel caso di Fallou Sall, il sedicenne ucciso a Bologna – con le testimonianze esclusive dei genitori e del padre del ragazzo che ha confessato il delitto – o nell’omicidio del giovane di Rozzano. Nel degrado giovanile, però, ci sono anche storie belle, come quella della professoressa tornata alle Isole Tremiti per far riaprire la scuola. Tra gli ospiti in studio il direttore del “Secolo d’Italia” Antonio Rapisarda, l’editorialista del “Corriere della Sera” Goffredo Buccini, il rapper Chicoria, Don Gino Rigoldi e la criminologa Flaminia Bolzan.

A seguire, faccia a faccia con il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, sulle tematiche relative al valore formativo dello sport e sulla preparazione dei grandi eventi che l’Italia ospiterà nel 2026, le Olimpiadi invernali Milano-Cortina e i Giochi del Mediterraneo.

Dagli Stati Uniti, dove si avvicinano a grandi passi le presidenziali del 5 novembre un’intervista esclusiva a Donald Trump jr., figlio del candidato repubblicano ed ex presidente degli Stati Uniti, che parlerà della campagna elettorale e delle conseguenze dell’uragano Milton. Un tema ancora caldo, poi, è quello dei dossieraggi che hanno investito personaggi politici, uomini e donne dello spettacolo, con intercettazioni diffuse e non autorizzate e accertamenti ingiustificati sulle consistenze bancarie delle vittime dello spionaggio: l’intervento di Marco Mancini, ex numero tre del Sismi, offrirà uno sguardo inedito sul mondo dell’intelligence italiana, e potrà servire a chiarire quali sono i moventi di queste attenzioni, che vengono percepite come molto pericolose per il clima politico e la democrazia.

Streaming e tv

Dove vedere L’Altra Italia in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 17 ottobre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.