La signora delle rose: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Stasera, martedì 9 aprile 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda La signora delle rose, film del 2020 di genere commedia, diretto da Pierre Pinaud, con Catherine Frot e Marie Petiot. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di Eve Vernet, una delle più grandi e famose creatrici di rose. Nonostante la fama mondiale, la sua società sta per fallire e sta per essere acquistata dalla concorrenza. La sua segretaria Vera, però, crede di aver trovato la soluzione al dramma e assume tre dipendenti molto particolari e senza alcuna conoscenza di giardinaggio. Saranno proprio loro a risollevare le sorti dell’azienda di Vernet, ma in che modo?

La signora delle rose: il cast

Abbiamo visto la trama de La signora delle rose, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Catherine Frot: Eve

Marie Petiot: Nadège

Olivia Cote: Vera

Vincent Dedienne: Lamarzelle

Fatsah Bouyahmed: Samir

Olivier Breitman: presidente del concorso

Melan Omerta: Fred

Streaming e tv

Dove vedere La signora delle rose in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 9 aprile 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.