La Rosa dell’Istria: il cast (attori) completo del film su Rai 1

Qual è il cast (attori) completo de La Rosa dell’Istria, il film tv liberamente ispirato al romanzo “Chi ha paura dell’uomo nero?” di Graziella Fiorentin diretto da Tiziana Aristarco? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Andrea Pennacchi: Antonio Braico

Gracjela Kicaj: Maddalena Braico

Eugenio Franceschini: Leo

Clotilde Sabatino: Bina Braico

Costantino Seghi: Niccolò Braico

Elisabetta De Palo: nonna Mimma

Settimo Palazzo: Miran

Federico Scridel: Gigi Ferri

Diego Carli: Romano

Maurizio Zacchigna: Renzo Giacca

Lorenzo Acquaviva: don Ugo

Ettore Belmondo: Sergio Visentin

Antonio Buonanno: maresciallo Capuozzo

Klarissa Vadenja: Ada

Gabriel Zama: Elmo

Fabio Di Lenardo: Saulo Braico a 9 anni

Alessandro Kley: Saulo Braico a 11 anni

Valentina Fiammetta Milan: Italia

Roberta Colacino: professoressa Russolo

Fiamma Visintin: Lucia

Claudio Mezzelani: Zapelli

Paolo Fagiolo: capostazione

Diego Facciotti: uomo campo esuli

Alen Kermac: capo partigiano titino

Antonio Veneziano: carabiniere

Sandro Pivotti: tenente carabinieri

Trama

Abbiamo visto il cast (attori) completo de La Rosa dell’Istria, ma qual è la trama? Il film racconta la storia di Maddadela Braico, un racconto di formazione ambientato in un contesto storico complesso che ha inizio subito dopo l’8 settembre del 1943. Dopo l’armistizio, l’esercito italiano resta senza direttive, la popolazione istriana è priva di ogni difesa, mentre il generale Tito avanza con le mire di pulizia etnica per ammettere il territorio istriano alla Jugoslavia e i tedeschi si riorganizzano insieme alle truppe della Repubblica sociale. La situazione diventa sempre più drammatica e Maddalena con la sua famiglia è costretta ad abbandonare per sempre la sua terra e la sua casa.