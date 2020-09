La preda perfetta, il film: trama, cast e streaming

Questa sera, domenica 27 settembre 2020, va in onda su Rete 4 il film La preda perfetta – A walk among the tombstones, un film del 2014 diretto da Scott Frank e che si basa sul romanzo “Un’altra notte a Brooklyn” del 1992 (scritto da Lawrence Block). Le riprese del film sono state effettuate a New York e il personaggio di Matt Scudder è stato già anticipato in un altro film, 8 milioni di modi per morire del 1986, tratto da un altro romanzo di Block. Vediamo qual è la trama e chi vediamo nel cast.

La preda perfetta, la trama

Matt Scudder è un ex poliziotto, lavorava per il Dipartimento di Polizia di New York, ma adesso lavora come investigatore privato senza licenza, muovendosi quindi al di là della legge. Quando poi accetta di aiutare, con riluttanza, un trafficante di eroina e quindi dare la caccia agli uomini che hanno rapito e ucciso sua moglie, Scudder scopre che per gli assassini quella non è stata la prima volta, hanno già colpito in passato e probabilmente lo faranno ancora. Costantemente in lotta tra ciò che è giusto e sbagliato, legale ed illegale, l’investigatore cercherà quindi di dare la caccia ai malviventi tra i vicoli di Brooklyn, sperando di poterli beccare prima che possano uccidere di nuovo.

La preda perfetta, il cast

Ad interpretare il protagonista, Matt Scudder, è Liam Neeson, mentre Kenny Kristo è interpretato da Dan Stevens. Peter Kristo invece è interpretato da Boyd Holbrook, mentre David Harbour è interpretato da Ray. Sebastian Roché è Yuri Landau, mentre Mark Consuelos è Reuben Quintana. Olafur Darri Olafsson è invece James Loogan. Adam David Thompson interpreta Albert, mentre Brian “Astro” Bradley è TJ.

La preda perfetta, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere la preda perfetta? Il film va in onda questa sera, 27 settembre 2020, alle ore 21:25 su Rete 4. Il canale è disponibile al tasto 4 del telecomando, oppure al tasto 504 per la versione HD. Chi vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay.

