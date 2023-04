La mia banda suona il pop: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Stasera, giovedì 6 aprile 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda La mia banda suona il pop, film del 2020 diretto da Fausto Brizzi con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Paolo Rossi e Diego Abatantuono. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tony, Lucky, Micky e Jerry sono quattro ex componenti del gruppo musicale Popcorn, divenuti molto famosi negli anni ottanta e poi caduti in disgrazia. Tony si è ridotto a esibirsi in matrimoni, feste e cerimonie di dubbio gusto; Lucky è un ipocondriaco impiegato nella ferramenta della moglie; Micky è diventata una presentatrice di programmi di cucina con un problema di alcolismo mentre Jerry fa l’artista di strada nelle piazze di Roma, litigando coi gladiatori ai quali fa scappare i turisti.

Il loro manager Franco viene contattato da Olga, responsabile della sicurezza del magnate russo Ivanov, per organizzare una reunion del gruppo per un solo concerto da svolgersi in occasione del cinquantesimo compleanno di Ivanov, a San Pietroburgo. Inizialmente restii ad accettare l’offerta a causa di frequenti litigi, i quattro decidono finalmente di accettare la proposta grazie all’entità del compenso: 50 000 euro a testa. Successivamente, Franco rivela al gruppo che Olga sta organizzando un grande colpo per svaligiare il caveau del magnate russo proprio durante la loro esibizione e loro sono il diversivo utile affinché il colpo riesca. A questo punto, i quattro decidono di anticipare Olga saltando il concerto e rubando la refurtiva prima di lei. Tuttavia Olga li scopre e inizia a inseguirli, sguinzagliando prima una tigre e poi i suoi uomini. Antonio e Luciano, con la refurtiva (dei diamanti grezzi dal valore di 250.000.000 €) si nascondono, ma vengono scoperti da Olga e proprio quando ella sta per ucciderli arriva Franco da dietro che la tramortisce. Mentre stanno per prendere la macchina e scappare verso l’aeroporto, dalla sala del concerto si leva un coro che inneggia a loro, i Popcorn.

La mia banda suona il pop: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La mia banda suona il pop, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Christian De Sica: Antonio “Tony Brando” Santopadre

Massimo Ghini: Luciano “Lucky” Fioretti

Angela Finocchiaro: Micky

Paolo Rossi: Jerry

Natasha Stefanenko: Olga

Rinat Khismatouline: Vladimir Ivanov

Diego Abatantuono: Franco Masiero

Filippo Bianco: Tony giovane

Leonardo Ghini: Lucky giovane

Elisa Nardini: Micky giovane

Michele De Girolamo: Jerry giovane

Anna Ammirati: Mirella

Streaming e tv

Dove vedere La mia banda suona il pop in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 6 aprile 2023 – alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.