La casa di famiglia: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 10 febbraio 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda La casa di famiglia, film italiano del 2017 diretto da Augusto Fornari con Lino Guanciale, Stefano Fresi, Libero De Rienzo e Matilde Gioli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sergio Lombardi è in coma ormai da cinque anni. L’uomo è vedovo e ha quattro figli: i gemelli Oreste e Giacinto, Alex e Fanny. Dato che Alex si trova in grossi guai finanziari, lui e i suoi fratelli vendono la villa del padre e si spartiscono il guadagno. Accade però un imprevisto: Sergio inaspettatamente si risveglia dal coma. I figli non hanno il coraggio di dirgli che hanno venduto la villa a cui era affezionato: prima che il nuovo proprietario inizi i lavori di restauro, i quattro fratelli decidono di non dire niente al padre, il quale torna a vivere nella sua villa. Per evitare che Sergio scopra la verità, i figli riarredano la casa ricomprando almeno in parte alcuni dei vecchi mobili.

La messa in scena, seppur con non poche difficoltà, sembra andare bene, inoltre questa cosa obbliga i figli di Sergio a stare più vicini ritrovando gradualmente l’unità famigliare, e a poco a poco vengono a galla tutti i problemi che impediscono ai quattro fratelli di trovare stabilità nelle loro vite, ad esempio Alex è uno scapestrato incapace di mettere la testa a posto, Fanny è ancora innamorata di suo marito e non riesce a superare la loro rottura, Giacinto invece per seguire le sue ambizioni si è isolato da tutti e non riesce a essere felice, mentre Oreste fa un lavoro che detesta.

La casa di famiglia: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La casa di famiglia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lino Guanciale: Alex Lombardi

Stefano Fresi: Oreste Lombardi

Libero De Rienzo: Giacinto Lombardi

Matilde Gioli: Fanny Lombardi

Luigi Diberti: Sergio Lombardi

Antonio Fornari: Teo “Bavosa” Zaffarano

Nicoletta Romanoff: Masha

Michele Venitucci: Matteo

Marco Conidi: Drago

Valentina Chico: Elisa

Laura Barth: Sandra

Giancarlo Ratti: l’ingegnere

Flavio Civitani: Giacinto Lombardi a 10 anni

Angelo Maria Contini: Oreste Lombardi a 10 anni

Streaming e tv

Dove vedere La casa di famiglia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 10 febbraio 2023 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.