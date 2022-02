Kill Bill – Volume 1: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 3 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Kill Bill – Volume 1, film del 2003, scritto e diretto da Quentin Tarantino, primo capitolo di Kill Bill, cui ha fatto seguito Kill Bill: Volume 2 nel 2004. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Protagonista della storia è La Sposa, nome in codice Black Mamba, membro della Deadly Viper Assassination Squad, spietata squadra di killer guidata da Bill. Quando realizza di aspettare un bambino dal suo capo, preoccupata per il futuro del nascituro, decide di cambiare vita e fugge in Texas sotto un’altra identità. Qui incontra un giovane di cui s’innamora, e insieme programmano le nozze. Durante le prove del matrimonio, nella Chiesa dei Due Pini irrompono i suoi vecchi “amici” e massacrano tutti i presenti, riservando a Bill, accecato dalla gelosia, il colpo di grazia su La Sposa. Credendo di aver portato a termine la missione, gli assassini abbandonano la scena del massacro. Ma la donna è ancora viva e in coma viene trasportata in ospedale. Dopo quattro anni La Sposa si risveglia nel letto di una clinica. In un attimo realizza cosa le è successo e che nel suo grembo non c’è più vita. Senza perdere tempo, mette subito in atto il suo piano di vendetta. Non troverà pace fino a quando non avrà sterminato coloro che le hanno distrutto la vita: Vernita Green, O’Ren-Ishii, Elle Driver, Budd e Bill. Compilata la sua lista di morte, si reca ad Okinawa, in Giappone, dove incontra il mitico forgiatore Hattori Hanzo: farà per lei una spada unica, che userà nel tentativo di riuscire nel suo obiettivo.

Kill Bill – Volume 1: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Kill Bill – Volume 1, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Uma Thurman: Beatrix Kiddo / Sposa / Black Mamba

Lucy Liu: O-Ren Ishii / Mocassino acquatico

Vivica A. Fox: Vernita Green / Testa di rame

Daryl Hannah: Elle Driver / Serpente montano della California

David Carradine: Bill

Michael Madsen: Budd / Sidewinder

Julie Dreyfus: Sofie Fatale

Chiaki Kuriyama: Gogo Yubari

Sonny Chiba: Hattori Hanzō

Gordon Liu: Johnny Mo

Michael Parks: Earl McGraw

Michael Bowen: Buck

James Parks: Edgar McGraw

Ambrosia Kelley: Nikki Bell

Streaming e tv

Dove vedere Kill Bill – Volume 1 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 3 febbraio 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.