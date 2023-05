Isola dei Famosi 2023, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 2 maggio

ISOLA DEI FAMOSI 2023 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata di oggi, martedì 2 maggio, dell’Isola dei Famosi 2023? In nomination, quindi a rischio eliminazione, c’erano Nathaly Caldonazzo, la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini e il nominato dal Leader Fiore Argento. A dover lasciare il reality è stata Nathaly Caldonazzo. Prima di lasciare la playa la donna ha dato il bacio di Giuda ad Andrea Lo Cicero perché “è un po’ spione e non mi piace come tratta i ragazzi dando sempre lezioni di vita”. La Caldonazzo è poi arrivata sull’isola Sant’Elena dove dovrà rimanere da sola perché Marco Predolin si è dovuto ritirare per problemi di salute. Ha lasciato il reality anche Claudia Motta che ha dovuto abbandonare per un infortunio.

Cast (concorrenti)

Il cast dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023 promette scintille. Al vincitore andrà il montepremi finale di 100mila euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dallo stesso vincitore). Ma quali sono i concorrenti della nuova edizione del reality di Canale 5? In partenza il gruppo sarà diviso in tre:

“Tribù delle donne” Fiore Argento

Nathaly Caldonazzo

Pamela Camassa

Corinne Clery

Claudia Motta

Helena Prestes

Cristina Scuccia

“Tribù degli uomini” Christopher Leoni

Andrea Lo Cicero

Marco Predolin

“Tribù delle coppie” Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini

Marco Mazzoli e Paolo Noise

i Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci)

Streaming e tv

Abbiamo visto gli eliminati dell’Isola dei Famosi 2023, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguire il reality anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.